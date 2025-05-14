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Эбрар Каракурт рассказала, чему научилась в России за два года

Эбрар Каракурт рассказала, чему научилась в России за два года
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Турецкая диагональная Эбрар Каракурт выделила главные яркие моменты пребывания в России на протяжении двух лет. Спортсменка играла за волейбольный клуб «Локомотив» из Калининграда. Вчера, 13 мая, стало известно, что она покинула команду.

– Что можешь сказать про два года, проведённых в России? Какие яркие моменты выделишь за время, проведённое здесь?
– В первый год была адаптация – новая культура, язык, окружение. А второй год стал прорывом. Я значительно выросла как спортсмен и как личность. Россия научила меня стойкости и подарила незабываемые воспоминания, — сказала Каракурт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

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