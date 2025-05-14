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Каракурт рассказала, чего хочет добиться в волейболе после победы в чемпионате России

Каракурт рассказала, чего хочет добиться в волейболе после победы в чемпионате России
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Турецкая диагональная Эбрар Каракурт обозначила свои цели после победы в чемпионате России в составе калининградского «Локомотива».

– В одном из интервью ты сказала, что у тебя есть цель – выиграть чемпионат России и завоевать золотую медаль на Олимпиаде. Первый пункт выполнен. Что скажешь по поводу своей второй цели? Может, есть что-то ещё?
– Мы максимально выложились на Олимпиаде-2024, но стали только четвёртыми. Это было трагично. И всё же я уверена, что мы только в начале долгого пути. На следующие Олимпийские игры мы поедем только с одной целью – выиграть золотую медаль. Это моя самая большая мечта на уровне национальной команды — без вопросов.
На уровне клуба победа на чемпионате в составе «Локомотива» – особо значимое событие для меня. Я действительно этого хотела. Я чувствовала, что обязана этой команде, у нас сильная эмоциональная связь – и я горжусь, что мы сделали это. Теперь я хочу выиграть трофей на континентальном уровне. Хочу стать победителем Лиги чемпионов. Хочу выиграть чемпионат мира. Мои мечты не имеют границ, и я хочу продолжать достигать всё большего и большего. Мои мечты поддерживают во мне жизнь и страсть, — сказала Каракурт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

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