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«Зенит-Казань» объявил об уходе Майки Кристенсона

«Зенит-Казань» объявил об уходе Майки Кристенсона
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Американский волейболист связующий Майка Кристенсон покинул расположение казанского «Зенита».

«Вместе мы выиграли три чемпионства и Кубка России, а также два Суперкубка страны. Желаем успехов в дальнейшей карьере!

Мы будем очень скучать по твоей игре, эмоциям, бесконечному теплу и позитиву, который ты излучаешь», — написано в сообщении пресс-службы ВК «Зенит-Казань».

Кристенсон перешёл в казанский клуб в 2021 году из итальянской «Модены». Вместе с «Зенитом» он трижды подряд выиграл Суперлигу (2023, 2024, 2025) и Кубок России (2021, 2022, 2023), а также завоевал два Суперкубка (2023, 2024).

32-летний американский волейболист — бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года и чемпионата мира — 2018. Также он является двукратным победителем Кубка мира в составе сборной США.

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