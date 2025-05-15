«Ваш американец с татарской внешностью!» «Зенит» опубликовал прощальное письмо Кристенсона

Американский волейболист связующий 32-летний Майка Кристенсон обратился с прощальной речью к казанскому «Зениту» после известия об его уходе из клуба.

«Дорогой «Зенит-Казань»! Когда мы впервые встретились, я не знал, чего ожидать. Ты уже был на вершине мужского международного волейбола. Я задавался вопросом, смогу ли я как-то внести свой вклад в эту легендарную историю. Я не был уверен, как впишусь в страну, которая исторически была оппонентом.

Ты принял меня с распростёртыми объятиями. Ты относился ко мне и моей семье с добротой, как будто мы были твоими родными. Ты проявил уважение и порядочность, которые я постараюсь воплощать везде, куда бы я ни пошёл. В твоём характере была победа, и я старался впитать в себя как можно больше этого.

В постоянно меняющемся политическом климате ты показал мне перспективу. Знакомство с тобой, твоими игроками и семьёй научило меня видеть человечность, соответствовать людям, которыми мы являемся, а не ограничиваться ярлыками, которые вклеивают в наши паспорта. Ты научил меня, что человеческие отношения сильнее выводов других людей, которые не знают об этих отношениях или не имеют их. Ты показал мне, что мы гораздо больше похожи, чем различны.

Твои игроки и персонал действительно уникальны. Я встретил самых добрых людей, с которыми когда-либо сталкивался, и приобрёл много братьев на всю жизнь. Мы ходили на тренировки каждый день с радостью и желанием стать лучшими, какими мы могли бы быть, и всё это под руководством твоего замечательного главного тренера. Я невероятно горд тем, что делил площадку с настоящими легендами, которые были частью этих команд. Мы много раз вместе ходили на битву, и я чрезвычайно горжусь тем, что мы взяли восемь трофеев за четыре сезона. По моему мнению, ты являешься стандартом, к которому должен стремиться каждый топ-клуб.

Наконец, я хочу поблагодарить тебя за заботу о моей семье. Они были иностранцами в вашей стране, и благодаря тебе они почувствовали себя любимыми, как будто они были частью тебя. Мы провели бесчисленное количество часов в твоём спортзале, бегая и играя, и это было похоже на второй дом. Твои невероятные сотрудники отправились с нами в отделение неотложной помощи посреди ночи, отвозили нашего сына в школу, позволили мне сделать сюрприз моей семье дома в США в середине сезона и сделали для нас так много всего, за что я вечно благодарен. Ты оказал влияние на мою семью, которое мы будем лелеять вечно.

Спасибо, «Зенит-Казань»! За то, что сделал меня лучшим человеком. За то, что показал мне такие уникальные ситуации по всему миру, из которых я сформировал своё понимание. За то, что позволил мне пополнить твою легендарную историю трофеев. За семью, которую я получил.

С любовью, ваш гавайский американец с татарской внешностью Майка Кристенсон», — приводит письмо волейболиста пресс-служба казанского клуба.

Кристенсон перешёл в казанский клуб в 2021 году из итальянской «Модены». Вместе с «Зенитом» он трижды подряд выиграл Суперлигу (2023, 2024, 2025) и Кубок России (2021, 2022, 2023), а также завоевал два Суперкубка (2023, 2024).