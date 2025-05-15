Определена символическая сборная мужской Суперлиги-2024/2025

В мужской Суперлиге определили символическую сборную лучших игроков по итогам сезона-2024/2025, сообщает телеграм-канал Суперлиги.

В символическую сборную по итогам сезона вошли:

доигровщик – Дмитрий Волков («Зенит-Казань»);

блокирующий – Дмитрий Жук («Динамо М»);

связующий – Майка Кристенсон («Зенит-Казань»);

диагональный – Владислав Бабкевич («Зенит» Санкт-Петербург);

блокирующий – Артём Вольвич («Зенит-Казань»);

доигровщик – Павел Тетюхин («Белогорье»);

либеро – Владимир Шишкин («Динамо-ЛО»).

Лучшим новичком Суперлиги по итогам сезона стал кубинский доигровщик Осниэль Мельгарехо («Динамо-ЛО»).

Чемпионами Суперлиги-2024/2025 стали волейболисты казанского «Зенита». В финальной серии до трёх побед они были сильнее «Зенита» из Санкт-Петербурга (3:0). Бронзовым призёром чемпионата стали волейболисты белгородского «Белогорья», обыгравшие в серии за третье место «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор) со счётом 3:0.