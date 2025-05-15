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Определена символическая сборная мужской Суперлиги-2024/2025

Определена символическая сборная мужской Суперлиги-2024/2025
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В мужской Суперлиге определили символическую сборную лучших игроков по итогам сезона-2024/2025, сообщает телеграм-канал Суперлиги.

В символическую сборную по итогам сезона вошли:

доигровщик – Дмитрий Волков («Зенит-Казань»);
блокирующий – Дмитрий Жук («Динамо М»);
связующий – Майка Кристенсон («Зенит-Казань»);
диагональный – Владислав Бабкевич («Зенит» Санкт-Петербург);
блокирующий – Артём Вольвич («Зенит-Казань»);
доигровщик – Павел Тетюхин («Белогорье»);
либеро – Владимир Шишкин («Динамо-ЛО»).

Лучшим новичком Суперлиги по итогам сезона стал кубинский доигровщик Осниэль Мельгарехо («Динамо-ЛО»).

Чемпионами Суперлиги-2024/2025 стали волейболисты казанского «Зенита». В финальной серии до трёх побед они были сильнее «Зенита» из Санкт-Петербурга (3:0). Бронзовым призёром чемпионата стали волейболисты белгородского «Белогорья», обыгравшие в серии за третье место «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор) со счётом 3:0.

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