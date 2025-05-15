Определена символическая сборная женской Суперлиги-2024/2025

В женской Суперлиге определили символическую сборную лучших игроков по итогам сезона-2024/2025, сообщает телеграм-канал Суперлиги.
В символическую сборную по итогам сезона вошли:
доигровщица – Ольга Бирюкова («Заречье-Одинцово»)
блокирующая – Анна Мельникова («Ленинградка»)
связующая – Ирина Филиштинская («Локомотив»)
диагональная – Эбрар Каракурт («Локомотив»)
блокирующая – Дарья Киселёва («Локомотив»)
доигровщица – Ирина Воронкова («Локомотив»)
либеро – Мария Бибина («Динамо-Ак Барс»)
Лучшим новичком Суперлиги по итогам сезона стала сербская доигровщица Бранка Тица («Уралочка-НТМК»).
Калининградский «Локомотив» стал чемпионом Суперлиги-2024/2025, обыграв в финальной серии казанское «Динамо-Ак Барс» со счётом 3:2. Волейболистки «Заречья-Одинцово» завоевали бронзовые награды чемпионата, выиграв серию за третье место у «Ленинградки» из Санкт-Петербурга (3:2).