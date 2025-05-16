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Бельгийский доигровщик Сэм Деру ушёл из казанского «Зенита»

Бельгийский доигровщик Сэм Деру ушёл из казанского «Зенита»
Сэм Деру
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Бельгийский волейболист Сэм Деру покинул МВК «Зенит-Казань». Об этом пресс-служба команды сообщила на своём официальном сайте.

«Мы благодарим Сэма за яркую игру и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы.

Доигровщик Сэм Деру перешёл в казанский клуб в 2022 году. За это время бельгиец вышел на старт в 95 матчах. Вместе с ним «Зенит-Казань» стал трёхкратным чемпионом России (2023-2025), двукратным победителем Кубка (2022-2023) и Суперкубка России (2023-2024).

Бельгийский волейболист начал выступать в России с 2019 года после перехода в «Динамо» (Москва), был признан лучшим игроком команды в сезоне-2019/2020 по версии болельщиков.

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