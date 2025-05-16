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Нападающая калининградского «Локомотива» Ксения Парубец взяла паузу в карьере

Нападающая калининградского «Локомотива» Ксения Парубец взяла паузу в карьере
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Нападающая волейбольного клуба «Локомотив» из Калининграда Ксения Парубец приостановила профессиональную карьеру. Об этом сообщила пресс-служба команды в телеграм-канале.

«Благодарим Ксюшу за вклад в победы команды, за характер и упорство! За эмоции и крепость духа! Мы рады, что ты выиграла в «Локо» своё первое золото чемпионата России! Желаем скорее вылечить все травмы. И пусть сбываются новые мечты! До новых встреч, Ксюша!» — говорится в заявлении клуба.

Ксении Парубец 30 лет. Она присоединилась к калининградскому «Локомотиву» в 2022 году. В прошедшем сезоне стала чемпионкой России в составе команды.

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