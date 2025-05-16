Стали известны даты проведения товарищеских матчей сборных России и Сербии по волейболу

Мужская и женская волейбольные сборные России проведут матчи с командами Сербии в рамках Кубка Первого канала. Сегодня, 16 мая, пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) сообщила даты проведения игр, которые пройдут в Белграде.

31 мая на площадку в историческом зале «Александра Николича» выйдут волейболистки, а 1 июня сойдутся волейболисты.

«Это событие станет не только захватывающим спортивным зрелищем, но и символом укрепления международных связей в непростой для мирового спорта период. Сербия, традиционно выступающая партнёром России в культурной и политической сферах, предоставила площадку для диалога через волейбол. Такие встречи укрепляют многовековую дружбу двух народов и доказывают, что спортивное братство сильнее временных разногласий», — говорится в сообщении ВФВ.