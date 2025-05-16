«Я оставил часть сердца в Казани». Деру опубликовал трогательный пост об уходе из «Зенита»

Бельгийский волейболист Сэм Деру в социальных сетях опубликовал пост, который посвящён его уходу из казанского «Зенита».

«Вчера (13 мая) исполнилось 25 лет «Зениту-Казань». Из этих 25 лет мне выпало удовольствие быть частью этой выдающейся истории на протяжении последних трёх сезонов. На этом этапе я закрываю свою главу с этим замечательным клубом. Пусть я и рад вернуться домой, в то же время грустно покидать такую прекрасную атмосферу.

Но грусть быстро сменяется благодарностью. От тёплого и радушного приёма в самом начале и до слёз на прощальном ужине. Зал, полный легендарных мужчин и их прекрасных половинок, охваченных эмоциями — это то, что говорит больше тысячи слов. Это действительно было незабываемо.

Команда многому меня научила: игре, трудовой этике, общению, приколам в раздевалке, здоровой конкуренции, доверию и вообще жизни. А главное — я приобрёл настоящих друзей и нашёл любовь! Слово «семья» за этот период обросла для меня новым смыслом. Особенно это проявлялось, когда моя семья приезжала каждый сезон и то, как с ними тепло обращались. Я точно оставил часть сердца в Казани, среди этих замечательных людей. «Зенит-Казань», спасибо за возможность и поддержку. Спасибо моим товарищам, братьям, друзьям по команде за бесконечные шутки, тренировки, бани, поездки, игры, медали, радость и слёзы.

Спасибо, Казань, я люблю всех вас», — написал Деру в социальных сетях.