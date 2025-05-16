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Кубинец Мельгарехо из «Динамо-ЛО» рассказал, чем его удивил российский чемпионат

Кубинец Мельгарехо из «Динамо-ЛО» рассказал, чем его удивил российский чемпионат
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Кубинский доигровщик «Динамо-ЛО» Осниэль Мельгарехо, который провёл первый сезон в карьере в российской Суперлиге, рассказал, чем его удивил российский чемпионат.

«Ростом большинства игроков. В целом физические данные российских волейболистов впечатлили меня. В принципе, я был к этому готов, но чтобы полностью понять лигу, нужно сыграть здесь больше матчей, и мне ещё многое предстоит узнать. Это и новая культура, и новый стиль игры.

В прошлом сезоне я выступал в Италии, и там всё было по-другому. Но думаю, что в следующем году я смогу принести ещё больше пользы своей команде», — приводит слова Мельгарехо «БО Спорт».

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