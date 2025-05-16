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Кубинский доигровщик «Динамо-ЛО» сравнил российскую и итальянскую лиги

Кубинский доигровщик «Динамо-ЛО» сравнил российскую и итальянскую лиги
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Доигровщик Осниэль Мельгарехо, выступающий за «Динамо-ЛО», сравнил российский и итальянский чемпионаты. До клуба из Ленинградской области кубинец два сезона провёл в составе итальянского «Милана».

«Российские команды намного более мощные и физически сильнее, и это отражается на тактике игры. В Италии розыгрыши длятся дольше, мяч находится в игре, и тактически волейбол там другой. В России тоже уделяют внимание тактике, но, насколько я смог понять, на площадке большее зависит от «физики» спортсменов. Какой волейбол больше подходит мне? Я из Кубы, там волейбол похож на российский, но в целом мне нравится и тот, и другой стиль. Я за микс разных тактик.

На мой взгляд, конкуренция в итальянской лиге всё же выше», — приводит слова Мельгарехо «БО Спорт».

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