«Никаких сомнений». Кубинец Мельгарехо — о продлении контракта с «Динамо-ЛО»

27-летний кубинский доигровщик Осниэль Мельгарехо продлил контракт с «Динамо-ЛО» на следующий сезон. Он рассказал, испытывал ли сомнения перед продолжением работы в России.

«Никаких сомнений. Даже в мыслях не было ничего такого. Я пообщался с клубом перед продлением контракта, узнал о планах на новый сезон, о задачах и перспективах.

Мы можем выступить ещё лучше. И я хочу, чтобы мы сделали это в следующем сезоне. Хочется быть частью этой команды, так что сомнений перед продлением контракта у меня не было. Я и моя жена в восторге от Санкт-Петербурга. Это красивейший город с большой историей. Мы обожаем гулять по нему, узнавать что-то новое», — приводит слова Мельгарехо «БО Спорт».