Московское «Динамо» попрощалось с легионерами Лаури Керминеном и Цветаном Соколовым

Мужской волейбольный клуб «Динамо» из Москвы попрощался со своими легионерами. Команду покинули финский либеро Лаури Керминен и болгарский диагональный Цветан Соколов. Оба спортсмена выступали за столичный клуб последние пять сезонов.

На официальном сайте «Динамо» команда попрощалась с игроками:

«Сегодня мы расстаёмся с Лаури Керминеном. Финский легионер провёл в «Динамо» пять лет и приложил своё мастерство и талант почти ко всем трофеям, которые выиграла наша команда в новейшую эпоху.

Лаури – один из игроков, ради которых болельщики приходят на трибуны. Его пластичность, реакция и феерические спасения в защите не могли оставить равнодушным ни одного зрителя.

Бесконечный позитив, доброжелательность и чувство юмора Лаури стали важным фактором сплочения коллектива нашей команды.

Спасибо, Лаури! Мы будем очень скучать по тебе!» – сообщается на официальном сайте клуба.

«Даже самая невероятная сказка имеет свой конец. Сегодня завершается пятилетняя карьера в рядах «Динамо» Цветана Соколова!

Болгарский легионер стал одним из главных творцов «золотой эпохи» московского «Динамо». В каждый из сезонов нашей команде удавалось выигрывать всё новые и новые трофеи, а сам Цветан вносил большой вклад в многочисленные победы бело-голубых.

Желаем Цветану яркого продолжения карьеры, спортивного долголетия, здоровья и благополучия близких.

Мы будем очень скучать по тебе, Цецо!» – сообщается на официальном сайте клуба.