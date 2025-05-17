Татьяна Толок: в Италии люди радуются, что ты русский. Во Франции было не так

Доигровщица клуба «Новара» Татьяна Толок сравнила отношение к российским волейболистам во Франции и Италии.

– У тебя не было в Европе каких-то проблем из-за того, что ты россиянка?

– На самом деле – нет. Единственное, были проблемы в банке, но мы решили этот вопрос. А так, люди хорошо ко мне относились. Даже когда приходишь в какое-то заведение и говоришь, откуда ты, люди всегда радуются, что ты русский. Это интересно, потому что во Франции было не так, — рассказала Толок в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Толок перешла в «Новару» в 2024 году из калининградского «Локомотива». 22-летняя волейболистка — двукратный серебряный (2023, 2024) и бронзовый (2021) призёр чемпионатов России.