«Я весь год была на максимальном релаксе». Татьяна Толок — о жизни в Италии

Российская волейболистка Татьяна Толок, выступающая за «Новару», рассказала о жизни в Италии.

«Да, я поймала вайб расслабленности и непринуждённости. Прям вкусила хорошенько. Но всё равно, для себя поняла, что подвижная жизнь, когда куда-то нужно постоянно ездить и чем-то заниматься, – это для меня намного лучше, чем сидеть дома и ничего не делать. К сожалению, у меня этот год получился такой, что я сидела дома. Максимум – мы с Витой Акимовой выезжали в Милан прогуляться и подышать воздухом. Может, ещё в Новаре я немного гуляла – и всё! Когда ты в России, то у тебя, помимо спорта, есть ещё и другие дела, по которым нужно ездить. А здесь такого не было. Я весь год была на максимальном релаксе. Но в тоже время это дало мне возможность больше сфокусироваться на работе. И это было очень крутое состояние», — рассказала Толок в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Толок перешла в «Новару» в 2024 году из калининградского «Локомотива». 22-летняя волейболистка — двукратный серебряный (2023, 2024) и бронзовый (2021) призёр чемпионатов России.