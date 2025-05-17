Татьяна Толок: с Россией еврокубки были бы поинтереснее

Волейболистка Татьяна Толок, выступающая за итальянскую «Новару», высказалась по поводу отсутствия российских клубов в еврокубках.

– Что можешь сказать о Кубке ЕКВ, пройдя весь турнир и выиграв его? Как там без России?

– Скажу, что с Россией было бы поинтереснее. Всё равно моё мнение не поменяется, что сейчас самые сильные лиги – это турецкая и итальянская. Это мы можем наблюдать даже по финалу Лиги чемпионов, где было три итальянских команды и одна турецкая. Но я думаю, если бы была Россия, то было бы посложнее и в Кубке ЕКВ, и в Лиге чемпионов, — сказала Толок в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Толок перешла в «Новару» в 2024 году из калининградского «Локомотива». В этом сезоне 22-летняя волейболистка стала победительницей Кубка ЕКВ в составе итальянского клуба.