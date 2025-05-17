«Пицца и паста — это для туристов». Российская волейболистка — об итальянской кухне

Российская волейболистка доигровщица Татьяна Толок, выступающая за «Новару», ответила на вопрос об итальянской кухне.

– Италия славится не только модой, но и вкусной пастой, пиццей. Как тебе удаётся держать себя в форме?

– Пицца и паста – это больше для туристов. А сами итальянцы просто обожают хлеб с маслом, солью и перцем. Они едят его всегда. Особенно они любят своё оливковое масло, которое добавляют везде. Взять кусочек хлеба перед обедом, налить в тарелочку масла, добавить туда соль-перец, а потом макать туда хлебушек – это традиция такая у всех (улыбается). У них же ещё такой хлеб воздушный и вкусный, который на закваске делают!

– И как при этом не набрать пару лишних килограммов?

– Я не знаю, если честно (улыбается). Думаю, за счёт тренировок. Это для меня до сих пор секрет. Итальянцы привыкли есть большую пиццу на одного человека, а в России мы берём такую же на компанию. Я ходила здесь в рестораны, и если ты заказываешь пиццу, то только на себя. Но она в Италии совсем другая: очень тонкое тесто, мало начинки. Условно, как хлеб с томатным соусом и небольшим количеством овощей, — сказала Толок в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Толок перешла в «Новару» в 2024 году из калининградского «Локомотива». В этом сезоне 22-летняя волейболистка стала победительницей Кубка ЕКВ в составе итальянского клуба.