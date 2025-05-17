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Татьяна Толок: все спрашивают, когда уже Россия вернётся на международную арену

Татьяна Толок: все спрашивают, когда уже Россия вернётся на международную арену
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Волейболистка Татьяна Толок, выступающая за «Новару», рассказала об интересе в Италии к возможному возвращению сборной России на международную арену.

– А вы в команде вообще обсуждаете тему российского спорта? Тебя спрашивают, почему россиянок нет на международной арене?
– Да, я очень много разговаривала на эту тему с девочками, с тренерами и с медицинским штабом. И все спрашивают, когда уже Россия вернётся на международную арену. Потому что все прекрасно видят, какое поколение у нас растёт: и те, кто играет в России, и те, кто сейчас за границей. Все понимают, что у нас набирается очень классный состав игроков. Соответственно, все ждут, когда сборная России наконец-то вернётся на международную арену, — сказала Толок в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Напомним, мужская и женская сборные России не принимают участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

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