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«Матерные слова — любимые». Толок пошутила о сходстве итальянского и русского языков

«Матерные слова — любимые». Толок пошутила о сходстве итальянского и русского языков
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Российская волейболистка Татьяна Толок, выступающая за «Новару», рассказала об особенностях общения с партнёршами по итальянскому клубу.

– А итальянок уже научила каким-нибудь словам из русского языка?
– Конечно, все матерные слова – наши любимые (смеётся). Они их обожают. Но у них тоже есть такие слова. Как-то раз я услышала, что американка, которая была у нас в команде, стала ругаться на итальянском. Как будто на английском языке ты не можешь передать весь спектр своих эмоций. А вот итальянский и русский для этого подходят идеально (смеётся). Я и сама на площадке уже могу ругаться не на русском, а на итальянском, и все просто смеются. У них такие слова не считаются очень плохими, их часто используют, — рассказала Толок в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Толок перешла в «Новару» в 2024 году из калининградского «Локомотива». В этом сезоне 22-летняя волейболистка стала победительницей Кубка ЕКВ в составе итальянского клуба.

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