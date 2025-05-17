Татьяна Толок высказалась о предстоящем матче волейбольных сборных России и Сербии

Волейболистка Татьяна Толок, выступающая за итальянскую «Новару», поделилась ожиданиями от предстоящего товарищеского матча сборных России и Сербии, который пройдёт в Белграде.

«Матчи сборной – это очень важные игры для нас. Потому что сербская команда очень сильная, с большой историей побед. И в этих матчах будет шанс себя показать на будущее, когда Россия вернётся на международную арену и заявит о себе», — сказала Толок в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Ранее стало известно, что мужская и женская волейбольные сборные России проведут матчи с командами Сербии в рамках Кубка Первого канала.