Ирина Воронкова опровергла слухи о переходе в итальянский «Милан»

Доигровщица Ирина Воронкова поделилась планами о продолжении карьеры.

«Вместе с «Локомотивом» в этом сезоне мы показали отличный результат, впервые в истории клуба сделали золотой дубль – выиграли чемпионат и Кубок России! Я хочу сказать огромное спасибо команде, тренерскому штабу, руководству клуба, болельщикам. Мы вместе добились выдающегося результата.

Теперь пришла пора двигаться дальше. Я уже не раз говорила, что хочу поиграть в разных странах, получить опыт выступлений в разных чемпионатах, который мне пригодится в дальнейшем. Да, я покидаю «Локомотив» и следующий сезон проведу за границей. Единственное, скажу, что появившаяся информация о том, что я буду играть в Италии, не соответствует действительности. В какую команду перехожу? Чуть позже вы всё узнаете», — сказала Воронкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Воронкова уже играла в чемпионате Турции за «Экзачибаши», а также в Индонезии за клуб «Джакарта». Ранее итальянский журналист Лаэрте Сальвини сообщил, что россиянка может продолжить карьеру в «Милане».