Мария Халецкая покинула «Заречье» и продолжит карьеру в Бразилии

30-летняя российская диагональная Мария Халецкая продолжит карьеру в бразильском чемпионате. Otempo.com.br сообщает, что спортсменка будет выступать за «Минас» – серебряного призёра национального чемпионата сезона-2024/2025.

Для россиянки выступление в Бразилии станет первым заграничным опытом на клубном уровне. Предыдущие два сезона Халецкая провела в «Заречье-Одинцово» и помогла команде стать бронзовым призёром чемпионата и Кубка России. В сезоне-2024/2025 Мария приняла участие в 34 матчах, завоевала 360 очков, выполнила 18 эйсов и 47 блоков.

За время карьеры диагональная выступала за московское «Динамо», саратовский «Протон», свердловскую «Уралочку-НТМК» и краснодарское «Динамо».