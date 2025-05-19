Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Ирина Воронкова покинула калининградский «Локомотив»

Ирина Воронкова покинула калининградский «Локомотив»
Комментарии

Российская доигровщица Ирина Воронкова ушла из калининградского «Локомотива». Об этом сообщила пресс-служба команды в телеграм-канале.

«Спасибо, Ира! Трёхкратная чемпионка России, обладательница Кубка России в составе «Локомотива» — Ирина Воронкова покидает команду! Мы благодарим Ирину за вклад в победы «Локо»! За её характер, самоотверженность, целеустремлённость, яркие эмоции! Желаем успехов в дальнейшей карьере и новых достижений! До встречи, Ира!» — написали в заявлении команды.

Ирина Воронкова играла за «Локомотив» с 2018 по 2022 годы, а также с 2024-го по 2025-й. Ранее появились слухи о переходе волейболистки в итальянский «Милан», однако Воронкова опровергла эту информацию.

Материалы по теме
Эксклюзив
Ирина Воронкова опровергла слухи о переходе в итальянский «Милан»
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android