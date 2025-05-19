Ирина Воронкова покинула калининградский «Локомотив»

Российская доигровщица Ирина Воронкова ушла из калининградского «Локомотива». Об этом сообщила пресс-служба команды в телеграм-канале.

«Спасибо, Ира! Трёхкратная чемпионка России, обладательница Кубка России в составе «Локомотива» — Ирина Воронкова покидает команду! Мы благодарим Ирину за вклад в победы «Локо»! За её характер, самоотверженность, целеустремлённость, яркие эмоции! Желаем успехов в дальнейшей карьере и новых достижений! До встречи, Ира!» — написали в заявлении команды.

Ирина Воронкова играла за «Локомотив» с 2018 по 2022 годы, а также с 2024-го по 2025-й. Ранее появились слухи о переходе волейболистки в итальянский «Милан», однако Воронкова опровергла эту информацию.