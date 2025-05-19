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Светлана Гатина покинула казанское «Динамо-Ак Барс»

Светлана Гатина покинула казанское «Динамо-Ак Барс»
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21-летняя российская доигровщица Светлана Гатина покинула казанский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс». Об этом сообщает пресс-служба клуба в официальном телеграм-канале.

Ранее турецкий портал voleybolunsesi.com сообщал, что россиянка продолжит карьеру в турецком «Зерен Спор», куда, по сообщению другого источника, также планирует перейти российская диагональная Анна Лазарева.

Вместе с «Динамо-Ак Барс» Светлана Гатина стала обладательницей Кубка и Суперкубка России (2024), а также помогла команде в борьбе за серебро чемпионата России (2025) и Кубка России (2025). В сезоне-2024/2025 Гатина принесла команде 443 очка в 110 партиях, выполнила 50 блоков и 35 эйсов.

Светлана Гатина начинала спортивную карьеру в системе казанского «Динамо» (2017-2020). С 2020 по 2022 год выступала за нижегородскую «Спарту», следующие два сезона провела в саратовском «Протоне», а перед началом сезона-2024/2025 вернулась в «Динамо-Ак Барс».

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