Новосибирский «Локомотив» объявил о подписании 18-летнего связующего Николова

Мужской волейбольный клуб «Локомотив» из Новосибирска объявил о заключении контракта с 18-летним болгарским связующим Симеоном Николовым (рост – 207 см).

«Начинаем межсезонье с долгожданного трансфера!

Симеон отправится в Новосибирск из США, где стал чемпионом лиги в составе Long Beach State University», — сообщает пресс-служба «Локомотива».

Отметим, что перспективный волейболист также выступал за «Левски» (София) и становился чемпионом Болгарии в 2024 году. C 16 лет Николов задействован за сборную Болгарии (бронзовый призёр чемпионата Европы U18 (2022 год) и U20 (2022 год), также в активе Симеона серебряная медаль с чемпионата Европы U20 (2024 год)).

Отметим, что информация о приобретении «Локомотивом» Николова появилась ещё в феврале.