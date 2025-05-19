Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Новосибирский «Локомотив» объявил о подписании 18-летнего связующего Николова

Новосибирский «Локомотив» объявил о подписании 18-летнего связующего Николова
Комментарии

Мужской волейбольный клуб «Локомотив» из Новосибирска объявил о заключении контракта с 18-летним болгарским связующим Симеоном Николовым (рост – 207 см).

«Начинаем межсезонье с долгожданного трансфера!

Симеон отправится в Новосибирск из США, где стал чемпионом лиги в составе Long Beach State University», — сообщает пресс-служба «Локомотива».

Отметим, что перспективный волейболист также выступал за «Левски» (София) и становился чемпионом Болгарии в 2024 году. C 16 лет Николов задействован за сборную Болгарии (бронзовый призёр чемпионата Европы U18 (2022 год) и U20 (2022 год), также в активе Симеона серебряная медаль с чемпионата Европы U20 (2024 год)).

Отметим, что информация о приобретении «Локомотивом» Николова появилась ещё в феврале.

Материалы по теме
Сообразили на троих. Главные итоги сезона-2024/2025 в мужском волейболе
Сообразили на троих. Главные итоги сезона-2024/2025 в мужском волейболе
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android