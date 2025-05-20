Санкт-петербургский «Зенит» объявил о переходе доигровщика Егора Клюки в японский клуб

Мужской волейбольной клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) объявил об уходе доигровщика Егора Клюки.

«Друзья, после завершения сезона рано или поздно наступает время, когда нам приходится прощаться с игроками, решившими сменить клубную прописку. Сегодня мы говорим спасибо Егору Клюке, который покидает «Зенит». Следующим клубом в его карьере станет японский клуб «Сантори Санбёрдз». Желаем Егору новых побед, ярких достижений и крепкого здоровья», — написано в сообщении пресс-службы санкт-петербургского клуба.

В Санкт-Петербурге Клюка провёл пять лет, сыграв 140 матчей и 490 партий. За пять сезонов Егор набрал 1753 очка, поставил 217 блоков и оформил 121 эйс. В завершившемся сезоне-2024/2025 на счету 29-летнего игрока 32 матча, в которых он набрал 328 очков (из них 40 на блоке и 13 на подаче) и атаковал с процентом 48%.

В составе «Зенита» Клюка стал двукратным серебряным (2020/2021, 2024/2025) призёром чемпионатов России, а также финалистом Кубка ЕКВ.