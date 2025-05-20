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Суперкубок России — 2025 будет разыгран в «Финале четырёх». Уже известны три участника

Суперкубок России — 2025 будет разыгран в «Финале четырёх». Уже известны три участника
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Всероссийская федерация волейбола изменила формат розыгрыша Суперкубка России. Теперь обладатель трофея будет определяться в «Финале четырёх». Об этом сообщает «БО Спорт».

Ранее Суперкубок России разыгрывался в одном матче между чемпионом страны и обладателем Кубка России. Если оба турнира выигрывала одна команда, то ей противостоял финалист одного из турниров.

Мужской Суперкубок России — 2025 будет разыгран в конце декабря. За трофей поборются действующий чемпион страны «Зенит-Казань», обладатель Кубка России — 2024 «Динамо» (Москва) и обладатель Кубка России — 2025 новосибирский «Локомотив». Ещё одна команда получит уайлд-кард от ВФВ – на основании спортивного рейтинга или финансовых условий. В женском «Финале четырёх» Суперкубка России — 2025 точно сыграют казанский «Динамо-Ак Барс» и «Локомотив» (Калининград). Ещё две команды определятся позднее.

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