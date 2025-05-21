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Диагональная Алондра Тапия покинула калининградский «Локомотив»

Диагональная Алондра Тапия покинула калининградский «Локомотив»
Алондра Тапия
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Диагональная Алондра Тапия покинула калининградский женский волейбольный клуб «Локомотив». Об этом пресс-служба команды сообщила в своём телеграм-канале.

«Благодарим её за вклад в успехи «Локомотива», самоотдачу, позитив! Желаем успехов в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба в своей публикации.

Тапия перешла в стан железнодорожниц в феврале 2025 года. За это время она успела стать чемпионкой Суперлиги и Кубка России.

Ранее стало известно, что калининградскую команду покинула Ирина Воронкова, которая играла за «Локомотив» с 2018 по 2022 год, а также с 2024-го по 2025-й. Ранее появились слухи о переходе волейболистки в итальянский «Милан», однако Воронкова опровергла эту информацию.

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