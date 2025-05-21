Московское «Динамо» объявило о расставании с белорусом Алексеем Курашом

36-летний белорусский связующий Алексей Кураш покинул состав московского волейбольного клуба «Динамо», к которому присоединился перед началом сезона-2024/2025. Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Самой памятной игрой белорусского легионера за бело-голубых стал декабрьский матч против новоуренгойского «Факела Ямал». Появление на площадке Кураша буквально перевернуло ход неудачно складывающейся встречи, и в итоге динамовцы одержали победу на тай-брейке. Всего Алексей причастен к трём титулам «Динамо», которые были выиграны в минувшем сезоне.

От всей души благодарим опытного и мастеровитого связующего за то, что он был частью нашей команды, и желаем отличного продолжения спортивной карьеры», – сообщается на официальном сайте клуба.

До «Динамо» Кураш шесть лет выступал за солигорский «Шахтёр», четыре года провёл в минской «Столице». Свою карьеру связующий начал в «Коммунальнике» из Гродно.