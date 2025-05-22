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Суперлига объявила об уходе Аспаруха Аспарухова из «Кузбасса»

Суперлига объявила об уходе Аспаруха Аспарухова из «Кузбасса»
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Официальный телеграм-канал мужской волейбольной Пари Суперлиги объявил об уходе из МВК «Кузбасс» болгарского доигровщика Аспаруха Аспарухова. В составе кемеровчан игрок провёл два сезона. Сообщается, что свою карьеру болгарский волейболист продолжит в одном из зарубежных клубов.

В прошедшем сезоне Аспарухов сыграл в 22 матчах Суперлиги (79 партий) и набрал 133 очка. На его счету пять эйсов, 39% позитивного приёма из 206 попыток, 45% результативных атак и 19 блоков.

«Кузбасс» в прошедшем сезоне пробился в четвертьфинал Суперлиги, где уступил в двух матчах будущему чемпиону казанскому «Зениту».

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