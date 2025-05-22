Роман Пакшин перешёл из «Кузбасса» в петербургский «Зенит»

Официальный телеграм-канал мужской волейбольной Пари Суперлиги объявил об переходе капитана МВК «Кузбасс» доигровщика Романа Пакшина в петербургский «Зенит». Следующий сезон 27-летний игрок проведёт в составе команды главного тренера Владимира Алекно на правах аренды.

В прошедшем сезоне Пакшин сыграл в 31 матче Суперлиги (115 партий) и набрал 399 очков. На его счету 39 эйсов, 45% позитивного приёма из 584 попыток, 45% результативных атак и 56 блоков.

«Кузбасс» в сезоне-2024/2025 пробился в четвертьфинал Суперлиги, где уступил в двух матчах будущему чемпиону казанскому «Зениту» (0:3, 0:3). Петербургский «Зенит» вышел в финал, где проиграл казанцам в трёх матчах (0:3, 2:3, 0:3).

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