Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Дело не в казанцах, а в нас». Капитан «Локомотива» Куркаев — о победе над «Зенитом» в КР

«Дело не в казанцах, а в нас». Капитан «Локомотива» Куркаев — о победе над «Зенитом» в КР
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан и блокирующий новосибирского «Локомотива» Ильяс Куркаев рассказал о победе над действующим чемпионом России казанским «Зенитом» в полуфинале Кубка России — 2025. Игра закончилась со счётом 3:1 (25:23, 22:25, 25:20, 25:21).

Кубок России (м) . 1/2 финала
10 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
1 : 3
Локомотив
Новосибирск
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Сивожелез, Ивович, Богатко, Шахбанмирзаев, Молотков, Лызик, Казаченков, Куркаев, Кобзарь

– В полуфинале «Локомотив» был на голову выше действующего чемпиона России казанского «Зенита». Воспользовались усталостью соперника?
– Я бы не сказал, что казанская команда была перегружена. По ходу «Финала шести» у «Зенита» была возможность отдохнуть, так как тренерский штаб использовал почти всех волейболистов, которые были в заявке. Так что дело не в усталости казанцев, а в нас – мы показали волейбол высокого качества, причём на протяжении всех выигранных трёх партий. И не дали соперникам сыграть так, как они могут и умеют, — приводит слова Куркаева пресс-служба «Локомотива».

Напомним. новосибирский клуб стал обладателем Кубка России, обыграв в финале московское «Динамо» со счётом 3:2 (25:19, 19:25, 21:25, 25:21, 16:14).

Материалы по теме
«Мы как кардиограмма, туда-сюда пляшем». Ильяс Куркаев прокомментировал матч с «Зенитом»
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android