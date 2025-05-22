«Дело не в казанцах, а в нас». Капитан «Локомотива» Куркаев — о победе над «Зенитом» в КР

Капитан и блокирующий новосибирского «Локомотива» Ильяс Куркаев рассказал о победе над действующим чемпионом России казанским «Зенитом» в полуфинале Кубка России — 2025. Игра закончилась со счётом 3:1 (25:23, 22:25, 25:20, 25:21).

– В полуфинале «Локомотив» был на голову выше действующего чемпиона России казанского «Зенита». Воспользовались усталостью соперника?

– Я бы не сказал, что казанская команда была перегружена. По ходу «Финала шести» у «Зенита» была возможность отдохнуть, так как тренерский штаб использовал почти всех волейболистов, которые были в заявке. Так что дело не в усталости казанцев, а в нас – мы показали волейбол высокого качества, причём на протяжении всех выигранных трёх партий. И не дали соперникам сыграть так, как они могут и умеют, — приводит слова Куркаева пресс-служба «Локомотива».

Напомним. новосибирский клуб стал обладателем Кубка России, обыграв в финале московское «Динамо» со счётом 3:2 (25:19, 19:25, 21:25, 25:21, 16:14).