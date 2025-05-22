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Ильяс Куркаев назвал ключевой фактор победы над «Динамо» М в финале Кубка России

Ильяс Куркаев назвал ключевой фактор победы над «Динамо» М в финале Кубка России
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Капитан и блокирующий новосибирского «Локомотива» Ильяс Куркаев рассказал о ключевых моментах победы над московским «Динамо» в финале Кубка России — 2025. Игра закончилась со счётом 3:2 (25:19, 19:25, 21:25, 25:21, 16:14).

Кубок России (м) . Финал
11 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
3 : 2
Динамо М
Москва
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Сивожелез, Ивович, Богатко, Шахбанмирзаев, Молотков, Лызик, Казаченков, Куркаев, Курбанов, Кобзарь
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш, Керминен

– В финале с московским «Динамо» для победы вам понадобилось пять партий. В последнем сете было волнение?
– Было большое желание победить. У «Динамо» ребята опытные, за их плечами много финалов. Будем объективны, они провели больше решающих матчей, чем наша команда. И здесь значение имели характер и умение в ответственные моменты держать концентрацию. Да, были у нас по ходу матча провалы. Если бы мы вторую и третью партию провели так же, как и первую, это был бы просто космос. Но «Динамо» сопротивлялось, моментами давило подачей, что доставило нам проблемы. Мы начали дёргаться, но затем смогли собраться. Пятая партия – это уже действительно игра характеров. Она была плотной, команды шли вровень. Пока кто-то не дрогнет. Мы не дрогнули! Здесь надо отметить, что важна не только победа в Кубке, но, ещё раз повторю, высокое качество волейбола, умение добиваться результата в тяжёлых ситуациях. Теперь игру, которую мы показали в финале, надо перенести в следующий сезон», — приводит слова Куркаева пресс-служба «Локомотива».

Новосибирский «Локомотив» четвёртый раз в своей истории стал обладателем Кубка России.

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