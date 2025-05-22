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«Сильной эйфории не было». Ильяс Куркаев — об эмоциях после победы в Кубке России — 2025

«Сильной эйфории не было». Ильяс Куркаев — об эмоциях после победы в Кубке России — 2025
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Капитан и блокирующий новосибирского «Локомотива» Ильяс Куркаев поделился впечатлениями от победы в Кубке России — 2025 по волейболу.

Кубок России (м) . Финал
11 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
3 : 2
Динамо М
Москва
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Сивожелез, Ивович, Богатко, Шахбанмирзаев, Молотков, Лызик, Казаченков, Куркаев, Курбанов, Кобзарь
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш, Керминен

«Такой сильной эйфории у нас не было. Просто испытывали чувство радости от того, что хорошо сделали свою работу. Конечно, мы очень хотели выиграть этот трофей. И, начиная с матча против «Белогорья», а потом и против казанского «Зенита» и московского «Динамо», у нас получился такой «чистый» волейбол, с минимумом ошибок. Получили удовольствие не только от результата, но и от своей игры.

Выиграли благодаря старанию, защите и хорошей работе на блоке. И этот Кубок как результат такой стабильности на площадке. Мы были хорошо готовы физически и к матчам в Казани подошли в хорошей форме, потому и смогли выдержать непростой график. Напряжение ведь было ещё и эмоциональное, но мы справились», — приводит слова Куркаева пресс-служба «Локомотива».

Напомним, новосибирский клуб обыграл в финале московское «Динамо» со счётом 3:2 (25:19, 19:25, 21:25, 25:21, 16:14) и четвёртый раз в своей истории стал обладателем Кубка России.

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