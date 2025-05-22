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Ильяс Куркаев выделил один из плюсов от предстоящего матча сборной России с Сербией

Ильяс Куркаев выделил один из плюсов от предстоящего матча сборной России с Сербией
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Блокирующий новосибирского «Локомотива» Ильяс Куркаев поделился ожиданиями от предстоящего матча за сборную России против Сербии на Кубке Первого канала в Белграде.

«Когда едешь в сборную, заведомо зная, что в международных турнирах, таких как Лига наций или чемпионат мира, участия не примешь, это психологически сложно. Но ты, конечно, понимаешь, что такая работа тоже необходима. Нужно какое-то время всем «сборникам» проводить вместе, поддерживать коммуникацию – волейбольную, личную. Думаю, у нас есть перспективы возвращения на мировую арену, и к этому надо быть готовыми. К тому же скоро у нас будут ещё и товарищеские игры. Такие матчи – в любом случае тоже опыт. Плюс мы получим возможность взаимодействовать с мячом Мikasa (считается лучшим мячом для волейбола. – Прим. «Чемпионата»), которым играют на международных турнирах. У нас в России свой мяч – «Волар». Разница между ними есть, и, когда мы вернёмся на большие турниры, могут быть сложности именно из-за того, что от Мikasa мы отвыкли», — приводит слова Куркаева пресс-служба «Локомотива».

Напомним, 31 мая и 1 июня мужская и женская волейбольные сборные России проведут матчи с командами Сербии в рамках Кубка Первого канала.

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