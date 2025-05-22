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Кирилл Клец покинул «Зенит-Казань» и продолжит карьеру в Японии

Кирилл Клец покинул «Зенит-Казань» и продолжит карьеру в Японии
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Российский волейболист диагональный Кирилл Клец прекратил сотрудничество с МВК «Зенит-Казань». Об этом пресс-служба команды сообщила на своём официальном сайте.

«Спасибо за игру, Кирилл!

Два года Кирилл делил игровое время с Максимом Михайловым, а в минувшем сезоне даже превзошёл знаменитого напарника по результативности, став третьим бомбардиром «Зенита» в суперлиге.

Мы благодарим Кирилла за игру и желаем ему успехов в дальнейшей карьере, которую он продолжит в Японии», — написано в сообщении пресс-службы казанского клуба.

Клец перешёл в к «Зенит» из кемеровского «Кузбасса» в 2023 году. 27-летний волейболист отыграл в казанской команде два сезона и помог ей завоевать два чемпионских титула, а также два Суперкубка России и Кубок России — 2023. Всего на счету Клеца 73 матча за «Зенит-Казань».

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