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Иван Яковлев покинул «Зенит» СПб после шести сезонов в команде

Иван Яковлев покинул «Зенит» СПб после шести сезонов в команде
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Центральный блокирующий и капитан «Зенита» СПб Иван Яковлев покинул клуб, об этом сообщает пресс-служба команды из Санкт-Петербурга.

«Иван Яковлев покидает «Зенит». Капитана совершенно точно можно назвать человеком-эпохой, ведь он защищал цвета нашего клуба на протяжении шести долгих сезонов. Спасибо тебе, кэп, за все эти рекорды и все эти шесть сезонов! И до новых встреч на площадке!» — говорится в заявлении.

В составе «Зенита» центральный блокирующий провёл шесть лет, сыграв за команду 239 матчей и 867 партий.

Напомним, 19 апреля в финальной серии мужской Суперлиги игроки казанского «Зенита» одолели «Зенит» из Санкт-Петербурга. Третий матч серии завершился уверенной победой казанского «Зенита» — 3:0 (25:21, 25:16, 25:15). Итоговый счёт в серии за золотые медали мужской Суперлиги — 3-0.

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