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Константин Ушаков высказался по поводу обновлённого формата Кубка России по волейболу

Константин Ушаков высказался по поводу обновлённого формата Кубка России по волейболу
Константин Ушаков
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Главный тренер ЖВК «Заречья-Одинцово» Константин Ушаков высказался о формате Кубка России по волейболу. Ранее Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) решила вынести финальную часть турнира за пределы чемпионата России.

«Думаю, формат интересный, но очень-очень непростой. Потому что матчи играются больше на мастерстве, чем на эмоциях. Эмоций уже, наверное, не хватает. Но тем не менее значимость этого турнира не падает. Всё равно команды в решающих матчах за медали и за Кубок выкладываются на максимум. Для кого-то это возможность реабилитироваться за то, что не получилось в чемпионате. Для кого-то шанс выиграть напоследок ещё один трофей. Поэтому, в принципе, формат интересный, однако очень-очень сложный. Прежде всего для игроков, которые действительно выкладываются в плей-офф чемпионата. Но, думаю, что он имеет место быть.

В Кубке каждая команда может бороться за трофей. Те, кто не играл в полуфиналах и финалах чемпионата, могут лучше подготовиться и имеют шанс победить. Поэтому, в принципе, ситуация может развернуться в любую сторону. Этим формат и интересен – те, кто готовился, могут преподнести сюрприз командам, которые играли и выложились в финальных матчах или в матчах за бронзу.

Хотелось бы все стадии плей-офф играть до трёх побед. И четвертьфинал чтобы был не из трёх игр, а из пяти тоже. А так насыщенности сезона хватает и всё устраивает», — сказал Ушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

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