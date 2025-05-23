Наталия Гончарова — о формате Кубка России: это очень тяжело для игроков

Капитан московского «Динамо» российская волейболистка Наталия Гончарова высказалась по поводу нового формата Кубка России по волейболу. Ранее Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) решила вынести финальную часть турнира за пределы чемпионата России и провести после розыгрыша титула Суперлиги.

«Такие сроки проведения Кубка усложняют жизнь игрокам. Все привыкли к тому, что перед Новым годом играем финальную часть Кубка России. Так было удобно и интересно всем. Не знаю, почему поменяли формат. После плей-офф чемпионата России многие игроки уже уставшие и не в самой оптимальной форме могут подойти к Кубку России. Тем более у некоторых команд остаётся слишком мало времени на подготовку.

Если говорить о системе отбора в «Финал шести», то в этом плане всё нормально. Почти всегда до решающих стадий Кубка доходят именно лидеры чемпионата. И далее уже важно только одно место – первое, за которое ты получаешь трофей. К такому титулу нужно стремиться всем командам, каким бы сложным ни был путь турнире.

Я бы вернула Кубок России в прежние сроки, когда финальная часть проходила в конце декабря. В чемпионате России сейчас полуфинальная и финальная серии играются до трёх побед. Я бы полуфинальную серию сделала до двух побед. В этом сезоне некоторые команды играли по пять матчей сначала в полуфинале, а затем пять игр и в финале, в серии за бронзу. Это очень-очень тяжело для игроков. После чего они поехали ещё на «Финал шести» Кубка России без особого перерыва. Это большая нагрузка, из-за которой игроки могут травмироваться», — сказала Гончарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.