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Наталия Гончарова — о формате Кубка России: это очень тяжело для игроков

Наталия Гончарова — о формате Кубка России: это очень тяжело для игроков
Наталия Гончарова
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Капитан московского «Динамо» российская волейболистка Наталия Гончарова высказалась по поводу нового формата Кубка России по волейболу. Ранее Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) решила вынести финальную часть турнира за пределы чемпионата России и провести после розыгрыша титула Суперлиги.

«Такие сроки проведения Кубка усложняют жизнь игрокам. Все привыкли к тому, что перед Новым годом играем финальную часть Кубка России. Так было удобно и интересно всем. Не знаю, почему поменяли формат. После плей-офф чемпионата России многие игроки уже уставшие и не в самой оптимальной форме могут подойти к Кубку России. Тем более у некоторых команд остаётся слишком мало времени на подготовку.

Если говорить о системе отбора в «Финал шести», то в этом плане всё нормально. Почти всегда до решающих стадий Кубка доходят именно лидеры чемпионата. И далее уже важно только одно место – первое, за которое ты получаешь трофей. К такому титулу нужно стремиться всем командам, каким бы сложным ни был путь турнире.

Я бы вернула Кубок России в прежние сроки, когда финальная часть проходила в конце декабря. В чемпионате России сейчас полуфинальная и финальная серии играются до трёх побед. Я бы полуфинальную серию сделала до двух побед. В этом сезоне некоторые команды играли по пять матчей сначала в полуфинале, а затем пять игр и в финале, в серии за бронзу. Это очень-очень тяжело для игроков. После чего они поехали ещё на «Финал шести» Кубка России без особого перерыва. Это большая нагрузка, из-за которой игроки могут травмироваться», — сказала Гончарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

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