«Было легче восстановиться». Капитан «Протона» — о новом формате Кубка России.

Капитан женского волейбольного клуба «Протон» Екатерина Геращенкова прокомментировала обновление формата Кубка России по волейболу. Ранее Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) решила вынести финальную часть турнира за пределы чемпионата России и провести после розыгрыша титула Суперлиги.

«Думаю, большие выводы ещё рано делать. Только время покажет результаты таких перемен, как проведение Кубка после чемпионата. Сейчас кажется, что после долгого сезона всем командам бороться за него тяжелее, чем обычно. Возможно, тем, у кого длинная скамейка, полегче. Также, к сожалению, в прошедшем Кубке не участвовали команды из Высшей лиги А. Мне кажется, с ними соревнование становится более разнообразным, сохраняется его значимость для всех клубов и для болельщиков интереснее.

Когда Кубок перед стартом сезона, шансы абсолютно у всех равны. Потому что команды ещё друг с другом не встречались, многие только сами начинают сыгрываться, и «выстрелить» может абсолютно любой. С другой стороны, Кубок в конце сезона тоже своего рода лотерея. Нельзя исключать, что в следующем году и формат чуть поменяется, и команды уже будут знать, чего им ждать и как строить свою подготовку.

Мне очень нравились сезоны, когда команды играли Кубок России и Кубок Столетия до чемпионата, это очень помогало сыгрываться и получше узнавать команды. Что касается чемпионата, когда игры были по выходным, было легче восстановиться. Я имею в виду, что каждая команда не раз и не два в сезоне может добираться до места проведения игр довольно долго, и не всегда дорога проходит гладко. Опять же, знаю, что и болельщикам, в том числе саратовского «Протона», хотелось бы приходить на волейбол по выходным», — сказала Геращенкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.