«Девушки воодушевлены». Ушаков — о настрое женской сборной России на матч с Сербией

Главный тренер женской сборной России по волейболу Константин Ушаков рассказал о настрое спортсменок на предстоящий матч со сборной Сербии.

«Прежде всего этот сбор для того, чтобы познакомиться, определить параметры, по которым будем играть, чтобы было понимание у всех. В Новогорске всё прекрасно организовано. Начали работу по намеченному плану. Конечно, девушки воодушевлены тем, что впервые за три года предстоит матч с таким серьёзным соперником. Все хотят показать, на что мы способны. Особенное желание — выиграть в предстоящем поединке. Сербки — действующие чемпионки мира. Поэтому все нацелены только на победу.

Слежу ли за мировым волейболом? Конечно, слежу. Стараюсь посмотреть летом как можно больше матчей. Волейбол каким был, таким и остался. Просто люди меняются. Нам надо сейчас о своём думать — как организовать команду, чтобы, если нас допустят, мы могли сразу, без раскачки включиться в борьбу за медали», — приводит слова Ушакова «Спорт-экспресс».