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«Локомотив» подписал бразильскую диагональную Киси Насименто

«Локомотив» подписал бразильскую диагональную Киси Насименто
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Женский волейбольный клуб «Локомотив» из Калининграда объявил о подписании контракта с бразильской диагональной Киси Насименто.

Для 25-летней спортсменки выступление в российской Суперлиге станет первым заграничным опытом. Ранее она представляла только бразильские клубы и входила в состав национальной сборной, вместе с которой стала серебряным призёром чемпионата мира и Лиги наций в 2022 году и Кубка мира в 2023 году.

Последние четыре сезона Насименто выступала за «Минас». За это время клуб дважды выиграл чемпионат Бразилии, в сезоне-2024/2025 стал серебряным призёром турнира, а Киси вошла в символическую сборную как лучшая диагональная.

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