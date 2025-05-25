«Белогорье» продлило контракт с китайским доигровщиком Цзининем

Мужской волейбольный клуб «Белогорье» продлил контракт с доигровщиком Чжаном Цзининем. Китаец останется в составе команды ещё на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Цзининь присоединился к «Белогорью» в октябре 2023 года и стал первым легионером российской Суперлиги из Китая. За два сезона он отыграл 237 сетов и набрал 782 очка, из них 611 в атаке, 90 на блоке, 81 на подаче.

«К сожалению, травма помешала Чжану доиграть чемпионат до конца. Он пропустил полуфинал и серию за третье место. Поэтому доигровщику не удалось превзойти свой прошлогодний результат. В дебютном сезоне он набрал 460 очков за 36 игр. Сейчас на его счету оказалось 322 очка в 29 матчах, из которых 242 забито в атаке, 37 заработано на блоке и ещё 43 раза он отличился на подаче. Чжан стал лучшим эйсменом «Белогорья» в сезоне, а вместе с Павлом Тетюхиным был наиболее эффективным крайним нападающим команды — у доигровщиков по 52% реализации атак. Также легионер остаётся самым нагружаемым соперниками принимающим «львов». За два чемпионата ему пришлось принимать почти 1400 раз. По этому показателю он уже вышел на шестое место среди игроков «Белогорья» за последние 15 лет», — сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.