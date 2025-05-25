Роман Порошин и «Белогорье» продлили контракт до 2027 года

29-летний связующий Роман Порошин продолжит выступление за волейбольный клуб «Белогорье» до завершения сезона-2026/2027. Об этом сообщила пресс-служба клуба в официальном телеграм-канале.

Впервые Порошин присоединился к белгородскому клубу в сезоне-2015/2016 и выступал за «львов» до 2019 года. По одному сезону он провёл в петербургском «Зените», уфимском «Динамо-Урал», казанском «Зените». В сезоне-2022/2023 Порошин вернулся в «Белогорье».

Напомним, «Белогорье» также продлило контракт до 2027 года с капитаном клуба Павлом Тетюхиным. В составе команды до 2026 года останется и китайский доигровщик Цзининь.