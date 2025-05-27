«Динамо-Ак Барс» представило новую диагональную

Женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» из Казани представил новую диагональную. В состав команды вошла 23-летняя Юлия Столбова.

Предыдущие два года спортсменка выступала за нижегородскую «Спарту». Клуб завершил выступление в Суперлиге по результатам прошедшего сезона. С 2017 по 2022 год Столбова играла за «Уфимочку-УГНТУ» в Высшей лиге А.

«Теперь Юлия присоединяется к казанскому «Динамо», чтобы продолжить свой профессиональный рост и внести вклад в достижения команды. Мы уверены, что её энергия, стремление к победе и талант станут важными компонентами нашей команды и помогут достигнуть новых высот.

Мы с радостью и теплом приветствуем Юлию в нашей казанской семье и желаем ей удачи, новых побед и ярких впечатлений в предстоящем сезоне!» — сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.