Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Динамо-Ак Барс» представило новую диагональную

«Динамо-Ак Барс» представило новую диагональную
Аудио-версия:
Комментарии

Женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» из Казани представил новую диагональную. В состав команды вошла 23-летняя Юлия Столбова.

Предыдущие два года спортсменка выступала за нижегородскую «Спарту». Клуб завершил выступление в Суперлиге по результатам прошедшего сезона. С 2017 по 2022 год Столбова играла за «Уфимочку-УГНТУ» в Высшей лиге А.

«Теперь Юлия присоединяется к казанскому «Динамо», чтобы продолжить свой профессиональный рост и внести вклад в достижения команды. Мы уверены, что её энергия, стремление к победе и талант станут важными компонентами нашей команды и помогут достигнуть новых высот.

Мы с радостью и теплом приветствуем Юлию в нашей казанской семье и желаем ей удачи, новых побед и ярких впечатлений в предстоящем сезоне!» — сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

Материалы по теме
Официально
«Локомотив» подписал бразильскую диагональную Киси Насименто
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android