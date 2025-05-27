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Связующий сборной США Майка Ма'а вошёл в состав «Факела Ямал»

Связующий сборной США Майка Ма'а вошёл в состав «Факела Ямал»
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28-летний связующий сборной США, бронзовый призёр Олимпийских игр в Париже Майка Ма'а вошёл в состав новоуренгойского волейбольного клуба «Факел Ямал». Об этом сообщила пресс-служба команды на официальном сайте.

До 2019 года Майка выступал за Калифорнийский университет (США), а свой первый контракт подписал в 2019 году с французским клубом «Стад Пуатвен» на два сезона. Сезон-2021/2022 он провёл в польском «Катовице». С 2022 по 2025 год Маа выступал за турецкий «Халкбанк», вместе с которым стал чемпионом страны (сезон-2023/2024), дважды выиграл Кубок Турции (2023, 2024) и завоевал бронзовые медали Лиги чемпионов в 2023 году.

В 2018 году Майка вошёл в состав национальной сборной США по волейболу. Вместе с ней он стал бронзовым призёром Кубка мира в 2019 году, серебряным призёром Лиги наций в 2023 году и бронзовым призёром Олимпийских игр в Париже в 2024 году.

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