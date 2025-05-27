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Сербский доигровщик Марко Ивович покинул новосибирский «Локомотив»

Сербский доигровщик Марко Ивович покинул новосибирский «Локомотив»
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Сербский волейболист доигровщик Марко Ивович прекратил сотрудничество с новосибирским «Локомотивом».

«Марко во второй раз вернулся к железнодорожникам в сезоне-2024/2025 после своего первого выступления за красно-зелёных (с 2018 по 2021 год). Уже в течение предыдущего сезона он был лидером в доигровке, а в Казани заслуженно стал лучшим игроком «Финала шести» Кубка России, где новосибирцы стали обладателями трофея. Благодарим Марко за отличный сезон и желаем ему всего самого наилучшего в дальнейшей карьере! Не говорим «прощай»!» — написано в сообщении пресс-службы новосибирского клуба.

34-летний Ивович — чемпион Европы 2019 года. Выступал за «Локомотив» с 2018 по 2021 год и в сезоне-2024/2025.

Статистика Ивовича в сезоне 2024/2025:

29 матчей (105 партий);
277 очков;
16 эйсов;
47% позитивного приёма;
48% результативных атак;
22 блока.

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