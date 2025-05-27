Российский связующий Константин Абаев стал игроком казанского «Зенита». Игрок сборной России перешёл в стан действующего чемпиона страны из итальянской «Вероны»

«Добро пожаловать, Константин! Состав нашего клуба пополнил связующий сборной России Константин Абаев. Ждём скорейшей встречи в Казани», — сообщает пресс-служба казанского «Зенита.

Абаев перебрался в «Верону» в 2024 году после пяти сезонов в новосибирском «Локомотиве». Кроме того, в его карьере также были болгарская «Монтана» и французский «Пуатье», за которые он выступал на правах аренды. Напомним, ранее казанский «Зенит» покинул связующий Майка Кристенсон.