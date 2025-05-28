Брянский рассказал о тренировочном сборе в Китае мужской сборной России по волейболу

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Константин Брянский рассказал, как прошёл тренировочный сбор национальной команды в Китае.

«Инициатива проведения этого сбора исходила от китайской стороны. Нам поступило приглашение приехать, обменяться опытом. И мы его с удовольствием приняли, так как у нас сейчас не так много вариантов для выезда за рубеж. Провели прекрасные 10 дней в Нинбо, неподалеку от Шанхая. Много это или мало — в нынешних условиях было именно столько времени, и мы постарались использовать его с максимальной пользой», — приводит слова Брянского пресс-служба ОКР.

Тренировочный сбор мужской сборной России по волейболу прошёл в китайском Нинбо в период с 15 по 25 мая. В состав команды Константина Брянского вошли 14 игроков. 1 июня сборная России проведёт в Белграде матч со сборной Сербии в рамках Кубка Первого канала, днём ранее там же встретятся российская и сербская женские национальные команды.

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