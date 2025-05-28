Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Брянский рассказал о тренировочном сборе в Китае мужской сборной России по волейболу

Брянский рассказал о тренировочном сборе в Китае мужской сборной России по волейболу
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Константин Брянский рассказал, как прошёл тренировочный сбор национальной команды в Китае.

«Инициатива проведения этого сбора исходила от китайской стороны. Нам поступило приглашение приехать, обменяться опытом. И мы его с удовольствием приняли, так как у нас сейчас не так много вариантов для выезда за рубеж. Провели прекрасные 10 дней в Нинбо, неподалеку от Шанхая. Много это или мало — в нынешних условиях было именно столько времени, и мы постарались использовать его с максимальной пользой», — приводит слова Брянского пресс-служба ОКР.

Тренировочный сбор мужской сборной России по волейболу прошёл в китайском Нинбо в период с 15 по 25 мая. В состав команды Константина Брянского вошли 14 игроков. 1 июня сборная России проведёт в Белграде матч со сборной Сербии в рамках Кубка Первого канала, днём ранее там же встретятся российская и сербская женские национальные команды.

Видео: Трофеи сборной России по волейболу

Материалы по теме
Мужская сборная России по волейболу проведёт тренировочный сбор в Китае
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android